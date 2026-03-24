Wer hat das getan? Im ersten Moment ist es erschrocken, dann entsetzt und schließlich wütend. War es Diebstahl oder sogar Grabschändung? Die Gedanken überschlagen sich und Kummer macht sich breit. Das Ehepaar Creutzburg besucht vergangene Woche den Meininger Parkfriedhof. Wenige Tage zuvor haben sie sich von dem guten Wetter verführen lassen und das Familiengrab mit Stiefmütterchen bepflanzt. Umso größer ist der Schock, als sie die Pflanzen ohne Blüten vorfinden.