Seltsame Beute: Diebe klauen nur Cracker

Manche Einbrüche werfen vor allem eine Frage auf: Hat sich das wirklich gelohnt? In Suhl-Goldlauter sind unbekannte Täter in eine Gartenhütte eingedrungen – und nahmen nach bisherigen Erkenntnissen lediglich eine Packung Cracker mit.
Unbekannte brechen in Suhl-Goldlauter in eine Gartenhütte ein. Die Beute ist überschaubar, der Schaden dagegen deutlich höher.
Manche Einbrüche werfen vor allem eine Frage auf: Hat sich das wirklich gelohnt? In Suhl-Goldlauter sind unbekannte Täter in eine Gartenhütte eingedrungen – und nahmen nach bisherigen Erkenntnissen lediglich eine Packung Cracker mit.
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Passiert ist der Einbruch laut Landespolizeiinspektion Suhl zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Gartenhütte auf einem umzäunten Grundstück in der Bocksbergstraße in Goldlauter-Heidersbach.
Der materielle Ertrag fiel ansonsten überschaubar aus. Der verursachte Sachschaden ist dagegen deutlich höher: Die Polizei schätzt ihn auf mehr als 100 Euro.
Die Täter flüchteten unbemerkt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 03681/369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.