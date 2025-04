Ein Erdbeben auf dem Gebiet der Stadt Themar mit ihren Ortsteilen? Sie hätten an diesem Montagmorgen nichts gespürt, versichern mehrere von unserer Redaktion befragte Einwohner. „Hier hat man nichts gemerkt. Mir ist auch nichts zu Ohren gekommen und ich habe keine entsprechenden Meldungen erhalten, dass jemand eine Erschütterung wahrgenommen hat“, sagt Bürgermeister Peter Harenberg (Wählervereinigung Pro Themar). Nach Angaben des Thüringer Seismologischen Netzes (TSN), einer Abteilung der Angewandten Geophysik der Friedrich-Schiller-Universität Jena, hatte das für 8.37 Uhr datierte „kleine Erdbeben“ eine Stärke von 1,6 auf der Richterskala. „Für Menschen spürbare Erschütterungen treten bei solchen Erdbeben in der Regel nicht auf“, heißt es auf der Webseite des Institutes für Geowissenschaften. Das Epizentrum habe circa drei Kilometer nördlich von Themar nahe des Ortsteiles Tachbach gelegen und habe sich in einer Tiefe von etwa 14 Kilometern ereignet.