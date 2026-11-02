Eine Friseurin aus Dietlas und ein Schiffselektriker von der Waterkant, wie konnten die sich vor 65 Jahren finden? Heute erstellt zum Beispiel Facbook einen Algorithmus und schlägt in oft nerviger Fülle „Personen, die du kennen könntest“ vor. Damals wurden Adressen ganz gegenständlich weitergereicht, um „Brieffreundschaften“ zu knüpfen. Wenn es gut ging, weckten die ausgetauschten Informationen Interesse und Sympathie. Bei Brigitte Wolfram und Wolfgang Schuhmacher ging es gut, man schrieb sich lange anderthalb Jahre, „ich dachte schon bald, ich werde vera…“, sagt Brigitte heute in ihrer direkten Art. Nur hatte Wolfgang inzwischen seinen dreijährigen Dienst bei der DDR-Marine angetreten, da war die Bewegungsfreiheit ziemlich eingeschränkt. Aber schließlich klappte es dann doch, auch die persönlichen Begegnungen erfüllten und übertrafen die Erwartungen, und so kam es, dass die beiden zusammenblieben.