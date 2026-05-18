Seltener Virus: Maus überträgt Krankheit – neuer Bornavirusfall in Bayern

Mehrere Infektionsfälle in Bayern

Die Krankheit sei selten, es gebe keine Impfung und meistens ende sie tödlich, so das Landratsamt weiter. Häufig erkranken die Infizierten an einer Gehirnentzündung. Deutschlandweit gibt es nur etwa zehn Infektionsfälle pro Jahr, einen Großteil davon in Bayern. In den vergangenen Monaten kam es in mehreren Regionen des Freistaats zu Infektionen.