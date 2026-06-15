Seltener Fund Widmung von Albert Einstein in Dortmund aufgetaucht

Grünzweig habe anhand seiner Tagebücher rekonstruiert, dass er das Buch im Juli 1993 in einer bekannten Antiquariats-Buchhandlung in New York erstanden hatte - für 35 Dollar, wie das noch immer auf der Buch-Innenseite klebende Preisschild zeige. Bei der Menge an gebrauchten Büchern, die Wissenschaftler Grünzweig damals gekauft hatte, war ihm die handschriftliche Notiz des weltberühmten Physikers demnach nicht aufgefallen. Und offensichtlich auch nicht den Angestellten der Buchhandlung, die für ein solches Buch natürlich weit mehr verlangt hätten, ist die Uni-Bibliothek sicher.