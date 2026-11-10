Seltene Tierart Vermeintlich ausgestorbene Äthiopische Wassermaus gesichtet

Die Art galt als möglicherweise ausgestorben

Das etwa 15 Zentimeter große Säugetier hat breite Hinterfüße und ein dichtes, wasserabweisendes Fell, das auf der Oberseite schieferschwarz und auf der Unterseite weiß ist. "Unser gesamtes Wissen über diese Art beruhte bislang praktisch auf einem einzigen Tier", sagte Katharina Kühnert, Projektleiterin in Yayu. "Mit der Wiederentdeckung haben wir nun die Chance, mehr über ihre Ökologie, ihre Verbreitung und letztlich auch darüber herauszufinden, was notwendig ist, um die Art und ihren Lebensraum zu schützen."