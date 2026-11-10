Seltene Tierart Vermeintlich ausgestorbene Äthiopische Wassermaus gesichtet

Addis Abeba - Fast 100 Jahre lang galt die Äthiopische Wassermaus als verschollen - nun haben Forschende im Südwesten Äthiopiens erneut ein Exemplar entdeckt. Erstmals war die Art mit dem Namen Nilopegamys plumbeus 1928 anhand eines einzigen Tiers beschrieben worden. Danach gelang über Jahrzehnte kein weiterer Nachweis mehr. Nun wurde das kleine Säugetier Mitte Oktober während einer Biodiversitätserfassung im Yayu-Biosphärenreservat erneut gefunden, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mitteilte, der das Projekt initiiert hatte.