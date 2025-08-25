Seltene Leihgabe Vormenschen-Skelett "Lucy" erstmals in Europa zu sehen

Entdecker bei Ausstellungseröffnung dabei

"Lucy" war bei ihrer Ausgrabung eine Weltsensation. Sie sehe immer noch genauso aus wie bei ihrem Fund vor mehr als 50 Jahren, sagte ihr Entdecker Donald Johanson. Sie sei nach wie vor ein wichtiger Beleg dafür, dass die Wurzeln der Menschheit in Afrika liegen. "Wir teilen alle eine gemeinsame Abstammung, unsere Vergangenheit vereint uns", betonte Johanson. Er drückte Demut aus: Die ausgestorbene Vormenschen-Art Australopithecus afarensis, zu der "Lucy" gehörte, habe eine Million Jahre gelebt, der moderne Mensch bisher erst einige Hunderttausend Jahre.