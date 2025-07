Der Vater ist ein Löwe (panthera leo) und seine Mutter eine Tiger-Dame (panthera tigris). Beide leben im Privatzoo von Besitzer Dorin Soimaru im Dorf Zaharesti, nahe der nordostrumänischen Stadt Suceava. Wie so oft bei Raubkatzen in Gefangenschaft kümmere sich die Mutter nicht um den Nachwuchs, erläuterte der Tierarzt Gaspar. Es werde erwartet, dass Goliath später einmal etwa 400 Kilo auf die Waage bringen wird – also doppelt so viel wiegen wird wie seine Eltern.