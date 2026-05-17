Ende April war eine tödliche Borna-Infektion im Raum Bad Wörishofen im Landkreis Unterallgäu registriert worden und im März ein Infektions-Fall im Landkreis Erding. Im Herbst 2025 starb im Landkreis Tirschenreuth ein 57 Jahre alter Mensch. Wenige Monate zuvor waren zwei Menschen aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm an den Folgen einer Borna-Infektion gestorben.

Schutz vor einer Infektion

Da es keine Impfung gebe, könne das Risiko einer Infektion lediglich durch die Vermeidung von Kontakt mit Spitzmäusen und ihrer Ausscheidungen reduziert werden, heißt es beim LGL. Lebende oder tote Tiere sollten nicht mit bloßen Händen berührt werden. Beim Entsorgen einer toten Maus oder ihrer Ausscheidungen sowie bei Staub aufwirbelnden Arbeiten an Orten, an denen Feldspitzmäuse leben - etwa beim Kehren im Schuppen - sollten Schutzbrille, Gummihandschuhe und Feinstaubmaske getragen werden. Danach sollte man duschen, die Kleidung waschen und kontaminierte Flächen reinigen. Kadaver sollten in einer verschlossenen Plastiktüte im Hausmüll entsorgt werden.

Forschung

Zu BoDV-1 wird unter anderem im Rahmen des Projekts "Zoonotic Bornavirus Focalpoint Bavaria" (ZooBoFo) geforscht, das vom LGL in Kooperation mit dem FLI und dem Uniklinikum Regensburg durchgeführt und den Angaben nach vom bayerischen Gesundheitsministerium gefördert wird. Ziel sind genauere Erkenntnisse zum regionalen Vorkommen des Virus in Bayern und zu den Übertragungswegen auf den Menschen sowie die Eruierung der Wirksamkeit antiviraler Substanzen gegen BoDV in Zellkultur, wie es heißt.