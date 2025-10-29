Obwohl der Ton während der Plenardebatten im Thüringer Landtag in den vergangenen Jahren immer rauer und teilweise auch aggressiver geworden ist, sperren sich alle im Landesparlament vertretenen Fraktionen gegen die Möglichkeit, würdelose oder hasserfüllte Aussagen schärfer zu sanktionieren als das bislang möglich ist. Vertreter sowohl der Brombeer-Fraktionen aus CDU, BSW und SPD als auch Vertreter der Opposition aus AfD und Linke halten nach eigenen Angaben nichts davon, für den Thüringer Landtag Regelungen zu beschließen, wie es sie für den Bundestag schon gibt.