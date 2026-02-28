Seltene Diagnose Lilly lebt mit seltener Krankheit und viel Lebensmut

Lilly Hiebenthal kann beim Rückblick auf ihre Krankengeschichte nicht behaupten, dass im Laufe der Zeit alles besser geworden wäre - ganz im Gegenteil. Gerade seit der Pubertät habe sich das von Jahr zu Jahr komplizierter angefühlt. Seit anderthalb Jahren mache ihr der Darm zu schaffen, zehn Kilogramm habe sie abgenommen. "Man muss testen, was helfen könnte und was nicht."

Zahl Seltener Erkrankungen nimmt zu - wegen besserer Diagnostik

Strauß ist nicht überrascht, dass die Zahl Seltener Erkrankungen zunimmt. "Wir finden viel mehr davon, weil wir einen besseren Zugang zur genetischen Diagnostik haben." An verschiedenen Unikliniken Deutschlands gibt es die Möglichkeit, bei Verdacht auf eine genetische Erkrankung eine Genomsequenzierung vornehmen zu lassen. In manchen Fällen kann dann eine zielgerichtete Behandlung beginnen.

Um eine flächendeckende Versorgung zu sichern, haben in Deutschland vor allem Unikliniken in den vergangenen Jahren Zentren für Seltene Erkrankungen aufgebaut. Einen bundesweiten Überblick darüber gibt die Webseite https://www.se-atlas.de.