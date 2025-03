Gewöhnen Sie sich an das Wow“ steht auf der Firmen-Homepage. Und das ist nicht übertrieben. Klickt man sich durch die Projekte, die die Firma Ruben Peter Ausbau GmbH in der Vergangenheit gestaltete, kommt man wahrlich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Für eines davon holte sich das Unternehmen jetzt zusätzliche Lorbeeren – nämlich den Sieg in der Kategorie „Kultur, Bildung und Freizeit“ der 14. Rigips Trophy.