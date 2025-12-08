War er in Hohleborn? Oder gar in der Struth? „Nein, in Seligenthal“, schrien die Kinder und damit wusste der Herrscheklas Bescheid. Seine Wichtel hatten ihn zur Kirche geführt. Auch eine Mannschaft Elfen hatte er dabei. Und eine Unmenge an Geschenken. Die konnte er gar nicht alle schleppen. Deshalb hatten seine fleißigen Wichtel diese schon vorher in die Kirche geschafft. Bevor ihn die Kinder mit Lieder und Gedichten erfreuen durften, stimmte er sie mit einer Mitmach-Geschichte auf die Bescherung ein.