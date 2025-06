„Wollt ihr wissen, was die großen Indianer machen?“, fragten die Krippenkinder singend ihr Publikum. Und prompt kam die Antwort: Pferde reiten, Fische fangen, Pfeife rauchen und Trommel schlagen. Und was ist mit den kleinen Indianern? Sie schleichen ganz leise. Und alle zusammen tanzen fröhlich. All das hatten die 102 „Kleinen Strolche“ in Seligenthal im Vorfeld des Sommerfestes, das als kunterbuntes Indianerfest gefeiert wurde, gelernt. Beim Singen fehlten die dazugehörenden Bewegungen nicht.