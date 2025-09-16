Die Scheine wanderten in einen Bierkrug. Im Gegenzug spielte die Kapelle vor den Haustüren. Und ein Schnäpschen gab es obendrauf. Ständchen gehören zur Kirmes dazu, auch in Seligenthal. Ein Festzelt natürlich auch, Karussells und Buden. Die gute Laune kommt dann von ganz alleine. Und die hielt in Seligenthal bis in die Montagsnachmittagsstunden hinein an. Selbst dann drang noch Blasmusik aus dem Zelt. Man feierte tagelang und war gut aufgelegt.