Es war einmal die schlechteste Straße im ganzen Landkreis. Holprig und mit etlichen Löchern versehen. Es machte keinen Spaß, die Gothaer Straße in Seligen-thal entlang zu fahren. Diese Zeiten sind jetzt endgültig vorbei. „Wir haben die rote Laterne abgegeben“, triumphierte Gemeinderat Gerald Ulrich und Bürgermeister Ralf Holland-Nell stimmte ihm zu. Daran hatte er noch gar nicht gedacht – vor lauter Lobesworten.