„In der Garage braucht ihr gar nicht zu suchen“, verkündete Birgit Eckstein vor ihrem Haus in der Gothaer Straße. Das Ei hatte sie im Hof versteckt. Und zwar ausgesprochen gut. Willi, Lennart, Elias, Paula, Ida, Karl und Anni schauten in jede noch so kleine Ecke. Und so groß war der Hof nun auch nicht. Paula hatte schließlich den besten Blick und fand das gelben Plastikei. Schnell war es geöffnet. „Zwiebelschalen“ lautete das Lösungswort. Anni trug es in den Fragebogen ein. Paula las die Aufgabe vor. Die nämlich steckte auch noch in dem gelben Ei. Und war ganz leicht. Die Kinder sollten Eier bemalen. Birgit Eckstein hatte 30 Stück gekocht. Filzstifte lagen bereit, es konnte los gehen.