In der Fußgängerzone wurde eine knallrote Bank mit der Aufschrift „Hier ist kein Platz für Gewalt gegen Frauen“ enthüllt und am Rathaus eine dementsprechende orange Fahne gehisst – ein sichtbares Mahnmal, das Aufmerksamkeit schafft und Mut machen soll. Seit 13 Jahren gehört auch der kostenfreie Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs „Wir reden nicht, wir tun was“ fest zu den Meininger Aktionstagen. Auch diesmal folgten 25 Frauen – darunter mehrere Mutter-Tochter-Teams wie zum Beispiel Saskia Stolz-Resch und ihre Tochter Elena – der Einladung des PSV Meiningen, Abteilung Ju-Jutsu, des Frauenhauses Meiningen, der Interventionsstelle „Hanna“ sowie des Vereins „Frauen helfen Frauen e.V.“. Ihr gemeinsames Ziel: Mehr Sicherheit, mehr Selbstvertrauen, mehr Klarheit im Ernstfall.