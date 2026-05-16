Eine Kursleiterin, fünf Frauen und viel Zucker. Es ist 17.30 Uhr, der Donnerstagabend lau, die Sonne scheint noch warm durch das Fenster des Kreativstudios. Hier am Ilmenauer Vogelherd, im Erdgeschoss des Schorn-Towers, wo gleich süße Träume wahr werden sollen. Das Ziel: Pralinen selber herstellen. Bedeutet portionieren, temperieren, probieren, verzieren ... um am Ende etwas Handgemachtes mit nach Hause zu nehmen.