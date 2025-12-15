Seit Sonntag, dem 14. Dezember, gilt in Ilmenau ein neuer Busfahrplan. Aus den bisherigen vier Linien A bis D wurden fünf neue Linien mit den Nummern 11 bis 15. Auch die Streckenführung wurde angepasst. Vor allem der Busbahnhof wurde zu einem zentralen Knotenpunkt, denn alle Buslinien machen dort nun einen Halt. Da am Sonntag jedoch nur relativ wenige Fahrgäste das Angebot der IOV Omnibusverkehr Ilmenau nutzen, wurde erst der Montagmorgen zur eigentlichen Belastungsprobe für das Verkehrsunternehmen.