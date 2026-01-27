Die Nadel fühlte sich massiv und ganz anders an als beim Blut nehmen bei einem normalen Hausarztbesuch. Ich fragte Schwester Petra, die im Suhler Institut für Transfusionsmedizin arbeitet, warum sich das so komisch anfühle. „Die Nadel ist ja ein ganz andere als im normalen medizinischen Gebrauch. Sie ist viel dicker“, erklärte sie. Na super. Die Nadel, die man beim Blutspenden im Arm hat, ist also ordentlich dick und deshalb spüre ich sie so sehr. Mit einem Schmunzeln bedankte ich mich bei ihr, dass sie es mir erst nach Einführen der Nadel sagte und nicht davor.