Eine Straße überqueren, eine Treppe hinaufsteigen oder den Eingang zur Apotheke finden. Für sehende Menschen sind das alltägliche Wege, über die sie kaum nachdenken. Doch was passiert, wenn die Augen plötzlich keine Orientierung mehr geben? Wie gut ist Suhl auf blinde und sehbehinderte Menschen eingestellt? Gemeinsam mit Berit Niedling, die im Laufe ihres Lebens immer mehr von ihrem Sehvermögen verloren hat, mache ich mich auf den Weg durch die Stadt. Eine Schlafmaske und ein Blindenstock sollen mir zeigen, wie sich die Welt verändert, wenn das Sehen nicht mehr selbstverständlich ist.