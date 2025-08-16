Selbsthilfeorganisation: Rheuma-Liga sieht Versorgungslücken bei Heiltherapien

Rudolstadt (dpa/th) - Die Rheuma-Liga sieht zunehmend Probleme bei der Versorgung von Rheumakranken mit Heiltherapien wie Warmwassergymnastik in Thüringen. Seit Jahren fehlten Zugangsmöglichkeiten für die Nutzung von Rehabilitationskliniken mit Therapieschwimmbecken und öffentlichen Schwimmbädern, teilte der Landesverband der Patientenselbsthilfeorganisation mit. Zudem wirkten sich vorübergehende Schwimmbadschließungen wie derzeit in Gera und Suhl gravierend auf das Angebot von Bewegungstherapien aus, erklärte die Thüringer Liga-Präsidentin Kerstin Keding.