Selbsthilfeorganisation: Rheuma-Liga sieht Versorgungslücken bei Heiltherapien

Kritisch sieht die Rheuma-Liga zudem die Pläne der Bundesregierung zur Patientensteuerung über ein sogenanntes Primärarztsystem. Das bedeutet, dass Patienten zuerst die Hausarztpraxis ansteuern und sich von dort zu Fachärzten überweisen lassen sollen, statt direkt zum Facharzt zu gehen. Dies werde an Rheuma Erkrankten den Zugang zu Fachärzten erschweren, warnte Keding. Ein verpflichtender Hausarztbesuch werde zu zusätzlichen Wegen und Verzögerungen führen. Die Rheuma-Liga vertritt in Thüringen 3.000 Mitglieder.