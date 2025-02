Am vergangenen Dienstag, 25. Februar, trafen sich die Ansprechpartner der Selbsthilfegruppen des Landkreises Sonneberg in der Wolke 14, um Petra Beyer herzlich zu verabschieden, die für die Selbsthilfegruppen verantwortlich war und sich vorbildlich um die vielfältigen Belange der einzelnen Gruppen kümmerte, teilte Traudel Garg, von der SHG Osteoporose IV in Sonneberg mit.