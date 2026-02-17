„Ich hätte mich gefreut, wenn ich mich mit anderen hätte austauschen können, als es mir richtig schlecht ging.“ Die Suhlerin Daniela M. (Name der Redaktion bekannt) leidet wie viele andere Frauen an Endometriose. Eine Erkrankung, die eine Vielzahl an Symptomen hervorruft und oftmals erst spät diagnostiziert wird. Auch bei Daniela M. dauerte es lange, bis die Ursache für ihre Schmerzen gefunden war. Ihre Erfahrungen aus dieser schweren Zeit und aus ihrem Leben mit der chronischen Krankheit würde sie gerne mit anderen Betroffenen teilen, in einer Selbsthilfegruppe.