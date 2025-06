Neustadt an der Aisch (dpa/lby) - Mit einem selbstgebauten Fahrzeug aus einem leeren Bierkasten ist im Landkreis Neustadt an der Aisch ein 49-Jähriger gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann in ein Krankenhaus, sei aber nicht in Lebensgefahr.