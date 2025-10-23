Selbstbestimmungsrecht: Herrmann lobt Karlsruher Urteil zu Kirchen-Jobs

München/Karlsruhe (dpa/lby) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum religiösen Selbstbestimmungsrecht der Kirchen bei der Job-Vergabe gelobt. "Das stärkt die Rechte kirchlicher Arbeitgeber, weil die Kirchen bei Stellenbesetzungen eine Kirchenmitgliedschaft verlangen dürfen", sagte der CSU-Politiker in München. Die Karlsruher Richter hätten klar festgestellt, dass nicht staatliche Gerichte theologische Wertungen bei der Überprüfung einer Stellenbesetzung treffen dürfen, sondern dass diese Wertung den Kirchen selbst obliege.