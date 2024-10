Kleinere Städte verzeichnen weniger Anträge

In Ingolstadt - knapp halb so groß wie Augsburg - gingen hingegen bloß 36 Anmeldungen ein. Auch dort betonte der Pressesprecher der Stadt, dass die Umsetzung des Gesetzes noch einige Unklarheiten mit sich bringe. Das sei jedoch "nichts Ungewöhnliches, wenn ein neues Gesetz in Kraft tritt". Da das Selbstbestimmungsgesetz in vielerlei Hinsicht Neuland betrete, habe sich die Stadt entschieden, auf Informationsbroschüren zu verzichten und stattdessen auf persönliche Beratung zu setzen.