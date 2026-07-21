Das war zuletzt bei Neonazi Marla Svenja Liebich der Fall. Liebich gilt zwar offiziell als Frau, dennoch entschied die Anstaltsleitung in Chemnitz, dass sie in ein Männergefängnis gebracht wurde. 2025 war bekanntgeworden, dass Liebich den Geschlechtseintrag von männlich zu weiblich hatte ändern lassen, was Kritiker für eine Provokation hielten. Liebich war noch als Mann 2023 zu einer Haftstrafe unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt worden.