Erfurt (dpa/th) - Ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen haben in den vergangenen Wochen Hunderte Menschen in Thüringen ändern lassen. Rund 100 Tage nach dem Start des neuen Selbstbestimmungsgesetzes verzeichnete etwa das Erfurter Standesamt 79 Änderungen. In Jena waren es 45, in Weimar 42 und in Gera 28. Etwas niedriger lagen die Zahlen in Suhl mit 16 und in Eisenach mit 12, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.