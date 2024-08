Erfurt/Jena (dpa/th) - Binnen weniger Tage haben sich Dutzende Menschen in Thüringen für die erleichterte Änderung ihres Geschlechtseintrags und Vornamens angemeldet. Die Standesämter in Erfurt und Jena verzeichneten bis Ende der Woche jeweils 28 Anmeldungen, in Weimar waren es 16. In Thüringens drittgrößter Stadt Gera waren es sechs Anmeldungen, in Eisenach fünf und in Suhl drei. Teils lagen die Zahlen unter den Erwartungen der Kommunen, in anderen Fällen gab es keine Erwartungen.