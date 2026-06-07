Kiebitze – die bunte Schar, welche sich von Freitag bis Samstag auf dem ehemaligen Agrarflugplatz bei Hermannsfeld einfand, war definitiv ein Hingucker für alle Technik- und Luftfahrtenthusiasten. Die von Michael Platzer konstruierten Ultraleichtmaschinen heben sich stark von allem ab, was man sonst auf den Flugplätzen deutschlandweit sieht. Mit ihrer Auslegung als Doppeldecker, dem Zweizylinder-Boxer oder Vierzylinder-Reihenmotor und dem offenen Cockpit erinnern sie stark an die Pionierzeit der Luftfahrt, als Fliegen noch nicht so selbstverständlich wie eine Busfahrt war. Um eine solche Maschine zu steuern, braucht es schon ein gutes Maß Selbstvertrauen, aber vorher muss sie erst einmal gebaut werden.