Wer mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat, befindet sich nach medizinischen Erkenntnissen bereits in einem schweren Rauschzustand. Typische Folgen sind starke Gleichgewichts- und Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit, deutlich eingeschränktes Reaktionsvermögen sowie Gedächtnis- und Bewusstseinsstörungen. Bereits ab 1,5 Promille sprechen Fachleute von einem starken Rausch mit erheblichen Koordinationsproblemen.
Selbst Polizei erstaunt Sturzbesoffen auf E-Scooter durch die Stadt
Danny Scheler-Stöhr 04.10.2026 - 10:08 Uhr