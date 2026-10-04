Wer mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat, befindet sich nach medizinischen Erkenntnissen bereits in einem schweren Rauschzustand. Typische Folgen sind starke Gleichgewichts- und Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit, deutlich eingeschränktes Reaktionsvermögen sowie Gedächtnis- und Bewusstseinsstörungen. Bereits ab 1,5 Promille sprechen Fachleute von einem starken Rausch mit erheblichen Koordinationsproblemen.