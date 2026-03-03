Sekundenschlaf: 74-Jähriger überholt Polizeiauto und schläft ein

Selb (dpa/lby) - Zum Überholen reichte die Energie eines 74-Jährigen auf der Autobahn noch aus - dann setzte aber offenbar der Sekundenschlaf ein. Diese Erfahrung machte mitten am Nachmittag ein Oberpfälzer auf der Autobahn 93 bei Selb (Landkreis Wunsiedel), wie die Polizei berichtete. Nachdem der Mann ausgerechnet ein Polizeiauto überholt hatte, driftete er vor den Augen der Beamten immer weiter nach rechts und schrammte an der Leitplanke entlang. Die Polizisten konnten das Auto stoppen.