Bei einem SEK-Einsatz sind am Donnerstagmorgen in Ilmenau und am Flugplatz Osthausen-Wülfershausen (Ilm-Kreis) Wohn- und Gewerberäume durchsucht worden. Wie ein Sprecher der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft auf Nachfrage der Redaktion sagte, handelt es sich um eine Razzia bei dem AfD-Politiker Michael Krannich. Er sitzt für die Partei im Ilmenauer Stadtrat und im Kreistag des Ilm-Kreises.