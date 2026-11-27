Die Einsatzkräfte nahmen demnach telefonisch Kontakt zu dem 43-Jährigen auf und versuchten, ihn durch Gespräche zum Verlassen seiner Wohnung zu bewegen. Da er sich weigerte, kam es der Sprecherin zufolge zu einem Zugriff, bei dem der Mann in Gewahrsam genommen wurde. Demnach befand sich der 43-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde anschließend in eine Psychiatrie gebracht. In seiner Wohnung sei eine Luftdruckpistole gefunden worden. Verletzt wurde niemand.