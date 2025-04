Garmisch-Partenkirchen - Eine 15-Jährige soll im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen mit einem Messer auf ihre Mutter eingestochen haben. Die 48-Jährige wurde bei dem Angriff, der laut Polizei am Freitagnachmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber passierte, nicht lebensgefährlich an der Schulter verletzt. Sie konnte sich in ein anderes Zimmer retten und wurde von Polizei und Rettungsdienst versorgt.