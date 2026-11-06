Oberstdorf - In den Allgäuer Alpen im Süden Bayerns ist ein junger Mann tot aufgefunden worden. Der 18-Jährige galt seit dem 1. November als vermisst, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin waren umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Oberstdorf eingeleitet worden. Einsatzkräfte der Polizei fanden den Vermissten am Donnerstag demnach nun unterhalb des Gipfels des Nebelhorns. Weitere Angaben, etwa zur Todesursache, machte die Polizei zunächst nicht.