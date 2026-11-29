Da ist er! Mit roter Mütze und weißem Rauschebart hat sich der Weihnachtsmann am Samstag ins Adventsgetümmel am Albrechtser Mühlplatz gestürzt. „Natürlich bin ich der echte“, sagt Detlef Gerber und lacht. Zumindest sieht er dem Original zum Verwechseln ähnlich. Damit ihm ein langer Bart wächst, hat sich der Albrechtser schon seit Sommer nicht mehr rasiert, verrät er. Mit dem passenden Kostüm, das er sich extra in einem Fachgeschäft in Mellrichstadt gekauft hat, tingelt er in der Adventszeit als Weihnachtsmann herum – und macht mächtig Eindruck bei den Jüngsten.