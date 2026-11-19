Eine Woche nach dem Einmischen und den üblichen Brauvorgängen gab Braumeister Gero Schmidt um 17 Uhr das Bier frei, damit es in die heimischen Keller getragen werden konnte. Deshalb heißt es auch „es werd Bier getroochen“, auch wenn es heutzutage eher gefahren wird. Wie bereits erwähnt, stehen die Fässer bereit, um den Gerstensaft aufzunehmen – meist schon auf dem Hänger. Den letzten Schliff erhält das Bier schließlich durch die Nachgärung und Reifung im heimischen Keller. Dabei hat wohl jeder Mitbrauer seine eigene Methode oder Herangehensweise.