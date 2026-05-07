Wenn am Samstag wieder Tausende Läufer über den Rennsteig ziehen, wartet am Großen Dreiherrenstein eine Gruppe, ohne die der traditionsreiche Lauf an dieser Stelle kaum denkbar wäre. Seit 45 Jahren engagiert sich dort die Interessengemeinschaft (IG) aus Stützerbach beim GuthsMuths-Rennsteiglauf. Sie sorgt für Verpflegung, Orientierung, Betreuung – und für jene Stimmung, die viele Teilnehmer mit dem Rennsteiglauf verbinden.