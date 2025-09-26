Seit 30 Jahren: Voigt: Verfassungsgerichtshof Pfeiler der Demokratie

Weimar/Erfurt (dpa/th) - Ministerpräsident Mario Voigt hat den Thüringer Verfassungsgerichtshof als "Pfeiler der Demokratie" gewürdigt. "Er sorgt durch seine Rechtsprechung in zentralen Fragen unserer Zeit für wichtigen Rechtsfrieden", erklärte der CDU-Politiker vor einer Festveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen des höchsten Thüringer Gerichtes. "Die Richterinnen und Richter haben in den vergangenen drei Jahrzehnten immer wieder gezeigt, dass sie nicht Einzelinteressen, sondern allein der Verfassung verpflichtet sind", so Voigt.