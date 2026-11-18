"Gefühl, das Museum gehört nur uns"

Eines sei über all die Jahre gleich geblieben, betont Weber: "Die Kinder haben das Gefühl: Das Museum gehört jetzt uns. Nur wir sind da, nur für uns ist das jetzt offen." Und: "Die Kinder waren immer stolz wie Oskar - Oskar von Miller, der Gründer des Deutschen Museums -, wenn sie dann die Gruppe geführt haben und vor der Gruppe standen und den anderen erklärt haben, warum sie dieses Objekt ausgewählt haben." Oftmals würden die Kinder zu Botschafterinnen und Botschaftern des Museums, würden mit Eltern oder Großeltern wiederkommen.

Zukunft wegen Sparzwängen der Stadt unsicher

Vera Ludwig, die Kuratorin des Kinderreiches, betont, wie wichtig es dem Museum sei, Menschen zu erreichen, die sonst nicht unbedingt kulturelle Angeboten nutzten. "Und mit Hilfe des Kreisjugendrings schaffen wir das, ganz besonders mit dieser Übernachtung. Das ist für uns eine riesige Chance, denn die Kinder sind unsere Zukunft."

Doch wie es mit der beliebten Kinderübernachtung weitergeht, ist mehr als ungewiss. Die Rucksäcke und Koffer sind noch gar nicht Zuhause ausgepackt, als die in Finanznöten steckende Stadt München verkündet, wo genau sie den Rotstift ansetzen wird. Auch die Hälfte der offenen Kinder- und Jugendtreffs des Kreisjugendrings sollen im Laufe des nächsten Jahres abgewickelt werden - also genau jene Einrichtungen, die den Kindern gerade noch eine ganz besondere Nacht ermöglicht haben.