Berlin (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Kretschmer ist im Bundesrat erneut zum Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten gewählt worden. Das teilte die Sächsische Staatskanzlei mit. Er leite diesen Bundesrats-Ausschuss bereits seit Februar 2018. Der Ausschuss befasse sich mit der Pflege der Beziehungen zu anderen Staaten. Für Europapolitik gebe es allerdings noch einen separaten Ausschuss, so die Staatskanzlei.
Seit 2018 Kretschmer bleibt Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss
dpa 16.10.2026 - 11:20 Uhr