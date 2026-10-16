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  4. Kretschmer bleibt Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss

Seit 2018 Kretschmer bleibt Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss

Im Bundesrat übernehmen die Länder traditionell den Vorsitz in jeweils einem Fachausschuss. Welche Aufgabe Sachsen dabei künftig weiterführt.

Seit 2018: Kretschmer bleibt Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss
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Kretschmer bleibt Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Kretschmer ist im Bundesrat erneut zum Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten gewählt worden. Das teilte die Sächsische Staatskanzlei mit. Er leite diesen Bundesrats-Ausschuss bereits seit Februar 2018. Der Ausschuss befasse sich mit der Pflege der Beziehungen zu anderen Staaten. Für Europapolitik gebe es allerdings noch einen separaten Ausschuss, so die Staatskanzlei.

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Im Bundesrat werden jedes Jahr im Oktober die Vorsitze für die Fachausschüsse gewählt. Dabei übernimmt jedes Bundesland traditionell den Vorsitz für einen der 16 Fachausschüsse, hieß es aus der Staatskanzlei.