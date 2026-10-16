Seit 2018: Kretschmer bleibt Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss

Berlin (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Kretschmer ist im Bundesrat erneut zum Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten gewählt worden. Das teilte die Sächsische Staatskanzlei mit. Er leite diesen Bundesrats-Ausschuss bereits seit Februar 2018. Der Ausschuss befasse sich mit der Pflege der Beziehungen zu anderen Staaten. Für Europapolitik gebe es allerdings noch einen separaten Ausschuss, so die Staatskanzlei.