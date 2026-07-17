Eigentlich vermutet man Mike Matkey ja irgendwie immer hinter dem Steuer eines Kleinbusses. Zumindest ist das ein Bild in den Köpfen der Menschen, das sie mit ihm in Verbindung bringen. Im Moment findet man ihn allerdings meist woanders. Denn der 1976 geborene Römhilder steht derzeit zwischen Holzstämmen, Werkzeug und frisch angelegten Hochbeeten. Um ihn herum wächst dabei der neue Firmensitz von Mike-Mobil, hinter ihm erheben sich die Gleichberge. Auf dem 1700 Quadratmeter großen Grundstück im neuen Römhilder Gewerbegebiet blühen bald Sonnenblumen, im Büro fehlt noch einiges. Bis zur Einweihung am 8. August bleibt nicht mehr allzu viel Zeit.„Zwölf Jahre habe ich nach einem passenden Grundstück gesucht“, sagt er und blickt über das Gelände. „Jetzt ist endlich der richtige Platz da.“