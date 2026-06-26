1876 wurde im Arnstädter Rathaus mit der Volksbücherei die erste Bibliothek der Stadt gegründet. Mehrmals wechselte sie seitdem ihren Standort, war unter anderem im Schlossmuseum untergebracht. Seit 1994 befindet sich die Stadt- und Kreisbibliothek im Prinzenhof. Das 30-jährige Bestehen am heutigen Standort wurde bereits vor zwei Jahren gefeiert. Nun lädt die Einrichtung am Samstag, 27. Juni, zu einem Sommerfest, um den 150. Geburtstag zu feiern.