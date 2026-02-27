Ein Mann mit längeren weißen Haaren tritt an diesem sonnigen Vormittag aus dem Pfarrhof, geht durchs Zauntor und steht direkt vor der Kirche in Ilmenau‑Roda. „Normalerweise erledige ich es am später Nachmittag, doch eigentlich ist die Uhrzeit egal“, erklärt er. Er öffnet die Kirchentüren und betritt die steilen Holztreppe links von dem Eingang. Seine Aufgabe: die 146 Jahre alte Uhr am Kirchenturm aufzuziehen.