Beten vor und nach dem Unterricht, Hiebe mit dem Rohrstock für unsaubere Hände, Knien auf dem Holzscheit beim Zuspätkommen – so könnte Schule im Schleusinger Ortsteil Erlau gewesen sein um 1910 als die Schule gegründet wurde. Die Mädchen und Jungen der vierten Klasse verstehen es mit schauspielerischer Glanzleistung, diese Zeit für ein paar Minuten zurückzuholen. Eine Zeit, als die Kinder noch das Holz zum Heizen des Klassenraums von zu Hause mitbringen mussten. Schulfeste voller Freude und Fröhlichkeit wie an diesem kalten Samstagmorgen des Jahres 2025 gab es damals wohl nicht. Viel später dann den Fahnenappell. Die Gebote der Jungpioniere, die die Klasse drei vorträgt, hören sich so schlecht nicht an. Doch wie Schule heute ist, so voller Freude und Unbeschwertheit, das zeigen die Erstklässler mit ihrem Bewegungstanz vom Theo, der so fit ist wie ihre kleine, aber feine Schule. Da wird es auch den zahlreichen Gästen warm, die Schulleiterin Christiane Gans begrüßt.