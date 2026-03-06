Die Familie steht bei Gilmour an erster Stelle. Aus seiner ersten Ehe mit dem US-Model Virginia Hasenbein gingen vier Kinder hervor. Mit seiner zweiten Frau und Co-Songwriterin Polly Samson hat er weitere drei Kinder und einen Adoptivsohn. Bei den letzten Konzerten stand seine jüngste Tochter Romany als Sängerin mit ihm auf der Bühne.

Kommt da noch was?

Viel Zeit verbringt David Gilmour auf seinem historischen Hausboot "Astoria", das er in den 80ern zu einem schwimmenden Tonstudio umbaute. Es liegt im idyllischen Londoner Stadtteil Hampton auf der Themse.

Gut möglich, dass noch weitere Musik von ihm kommt. "Ich gehe ständig ins Studio und halte einfach kleine Ideen fest", sagte Gilmour. "Ich nehme ständig Ideen mit dem Aufnahmegerät auf meinem Handy auf. Ich habe über Tausend davon, die ich mir irgendwann einmal anhören und durchgehen muss."